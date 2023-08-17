Работа в конце лета: вакансии августа с высокой зарплатой в Мурманской области

В августе активность поиска работы у мурманчан невысокая — это подтверждает статистика hh.ru. Люди хотят отдыхать! Тем дальновиднее будет воспользоваться сниженной конкуренцией за рабочие места и именно сейчас изучить вакансии. Аналитики hh.ru выяснили работникам каких профессий компании готовы платить прямо сейчас самые большие зарплаты.

Диспетчер управления транспорта и механизации, зарплата от 110 000 ₽ на руки. Работнику предстоит заниматься выдачей водителям автомобилей и машинистам строительной и специальной техники регистрационных документов на технику, разработкой графика работы водителей автомобилей и машинистов строительной техники при сменном режиме работы, https://spb.hh.ru/vacancy/85098394. Менеджер отдела продаж новых автомобилей EXEED, от 100 000 ₽ до вычета налогов, в обязанности войдут встреча и консультирование клиентов по модельному ряду, демонстрация автомобиля, проведение тест-драйва, продажа дополнительного оборудования, https://spb.hh.ru/vacancy/79592960. Начальник ПТО, от 180 000 ₽ на руки, в крупную компанию ищут начальника ПТО с опытом работы в промышленном строительстве. Данный сотрудник должен будет формировать и контролировать работу ПТО, готовить документацию, необходимую для начала строительства, планировать работу и вовлекаемые материально-технические ресурсы, https://spb.hh.ru/vacancy/84170000. Начальник отдела охраны труда, от 150 000 ₽ на руки, от кандидата требуются высшее образование по профилю подготовки «Техносферная безопасность», опыт работы в 1С и цифровизации процессов, знание нормативно-правовых актов в области охраны труда, понимание специфики реализации и сопровождения морских геологоразведочных работ, https://spb.hh.ru/vacancy/84565476. Сервисный инженер-механик, от 140 000 ₽ на руки, рабочие задачи включают в себя ремонт, техническое обслуживание дорожно-строительной техники, диагностика техники в полевых условиях, работа с документацией сервисной службы. От кандидата требуется опыт работы с импортной дорожно-строительной техникой, https://spb.hh.ru/vacancy/79441959. Менеджер по продажам в отделение банка, от 80 000 ₽ до вычета налогов, от кандидата не требуется опыт работы, работодателю важны готовность и желание развиваться в продажах, умение налаживать контакты и общаться с людьми, https://spb.hh.ru/vacancy/82446519. Торговый представитель, до 85 000 ₽ на руки, работнику предстоит развитие и обслуживание клиентов на закрепленной территории, активные продажи продукции компании, обеспечение заказчиков рекламными материалами, https://spb.hh.ru/vacancy/85007243. Менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса, от 119 000 ₽ до вычета налогов, в обязанности сотрудника войдут развитие бизнес клиентов из закрепленной базы, проведение переговоров с клиентами на территории компаний-партнёров, выстраивание долгосрочного сотрудничества с клиентами, https://spb.hh.ru/vacancy/82440953. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, от 110 000 ₽ на руки, от кандидата требуются умение работать со слесарным инструментом, навыки работы со сварочным оборудованием, опыт работы на различных производствах, https://spb.hh.ru/vacancy/80339938. Врач судовой, от 180 000 ₽ на руки, на борт пассажирского судна требуется медицинский работник, который будет проводить амбулаторные приёмы, оказывать экстренную медицинскую помощь, отслеживать наличие медикаментов, составлять заявки, https://spb.hh.ru/vacancy/84926447.