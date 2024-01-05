Работа в морозы: что обязан предоставить работодатель для организации комфортных условий труда. Комментарии юриста по трудовому праву

Эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева рассказала об обязанностях работодателей по обеспечению комфортных условий, связанных с температурой, и ответила на вопрос, можно ли требовать сокращения рабочего дня в морозы.

«У работодателя есть обязанность обеспечить все надлежащие условия труда, в том числе и связанные с температурой — как в помещении, так и на улице. Это касается оборудования помещений для обогревания и отдыха работников, работающих в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, а также предоставить им специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время», - сообщила Татьяна Нечаева, эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru.

Режимы труда и отдыха работников, специальные перерывы для обогревания и отдыха устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами работодателя в соответствии с трудовым законодательством.

Если холодно в офисе

Трудовой Кодекс не регламентирует правила работы в холодных офисных помещениях, но сотрудники вправе требовать, чтобы работодатель обеспечивал комфортный микроклимат на рабочем месте. Температура в помещении регламентируется СанПиНом, при этом она зависит от характера работ: чем меньше энерготраты работников — тем теплее должно быть на рабочем месте. Так, если работа сидячая — температура воздуха в помещении зимой должна быть не ниже 20 градусов, а если она связана с постоянными активными нагрузками — не ниже 13 градусов.

Теоретически работодатель может сократить рабочий день, если нет возможности прогреть офис, но если никакими внутренними документами это не предусмотрено, то делать этого он не обязан.

Работа на открытом воздухе или в необогреваемых помещениях

Есть профессии, представителям которых приходится работать на улице даже в мороз. Например, это относится к грузчикам, дворникам или строителям.

Работодатель, конечно, не может повлиять на климат, но в таком случае он должен предоставить работникам возможность периодически отогреваться — это предусмотрено Трудовым Кодексом (ст. 109 ТК РФ).

Если необходимость предоставления специального перерыва (обогрева, отвода теплоты и др.) прописана в техническом условии, технологической документации, санитарных или других правилах, то его срок включается в рабочее время. В иных случаях специальный перерыв является разновидностью перерыва для отдыха. (Приказ Роструда от 11.11.2022 N253 «Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований трудового законодательства»).

Холодно на работе. Что делать?

«Поговорите с работодателем и попросите его обеспечить вам комфортные условия труда. Сначала стоит поговорить спокойно: вдруг руководитель даже не подозревает, что вы мерзнете.

Если разговоры не помогли, напишите письменную претензию работодателю или жалобу в инспекцию по труду. Если в ходе проверки будет выявлено нарушение, то работодателю может грозить штраф», - добавляет Татьяна Нечаева.