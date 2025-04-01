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Мурманская область. Арктика (16+)01.04.25 09:30

Работа военных инженеров имеет ключевое значение для восстановления нормальной жизни в приграничных районах Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, миномёт, три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 31 марта опубликовало водку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

Отражена одна контратака противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Горналь, Гуево и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Владимировка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

Специалисты 92-го саперного полка группировки войск «Север» выполняют задачи по разминированию территорий в приграничных районах Курской области, освобожденных от боевиков ВСУ, с целью восстановления социально значимых объектов и объектов инфраструктуры, необходимых для налаживания мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после ожесточенных боевых действий. Во время отступления боевики ВСУ оставляют после себя мины, растяжки и другие ловушки, которые обычному и неопытному человеку обнаружить практически невозможно. Именно поэтому саперы трудятся каждый день, поскольку противник применял различные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО.

«Тактика у них была здесь разная, они оставляли «сюрпризы», минировали в открытую, было всё и очень много. Начиная с иностранных мин: Англия, Америка. Также у них снаряды есть - и американские, и немецкие. Всё натовское у них присутствует», - рассказал заместитель командира взвода с позывным «Потап».

Для выполнения задач саперы применяют современные методы инженерной разведки, включая использование роботизированного комплекса «Уран-6». Эта высокотехнологичная машина позволяет эффективно обнаруживать и уничтожать взрывные устройства на удалении, минимизируя риски для личного состава.

«Этой машине всё по плечу. Мы проводим сплошное тыловое разминирование, чтобы люди здесь спокойно жили, бегали дети, сеялись огороды, чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни», - сказал оператор роботизированного комплекса разминирования «Уран-6» с позывным «Нептун».

Работа военных инженеров имеет ключевое значение для восстановления нормальной жизни в приграничных районах. Благодаря их профессионализму и применению передовых технологий местные жители смогут возвратиться в свои дома.

За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, миномёт, три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.

 Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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