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Мурманская область. Арктика (16+)28.08.24 18:00

Работа вызывала слезы у 52% женщин и 7% мужчин

Расплакаться на работе — это про женщин: хотя бы однажды доводилось плакать из-за работы каждой второй из них. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

По мнению 42% россиян, плакать на работе недопустимо. Однако каждый пятый (22%) считает, что чувства могут захватить как женщин, так и мужчин. Каждый десятый респондент уверен: слёзы простительны только женщинам.

Каждый третий россиянин признался, что хотя бы раз позволил себе слезы на работе: 15% — неоднократно и по разным причинам, 13% плакали только из-за профессиональных проблем (трудного проекта, сложных клиентов, непонимания с руководством, отношений в коллективе и проч.), а 5% — лишь из-за трудностей, связанных с личной жизнью. Среди тех, кому доводилось плакать на работе, больше менеджеров по работе с клиентами, учителей и воспитателей, продавцов — работа с людьми всегда сопряжена с эмоциями. Однако большинство респондентов (58%) не позволяли себе плакать на работе.

Сторонников сдержанного поведения в рабочем коллективе больше среди представителей сильного пола. 81% мужчин никогда не плакал на работе, а среди женщин таких только 29%.

Более терпимыми к слезам на работе оказались россияне до 34 лет. С увеличением возраста и размера зарплаты опрошенных среди них растёт число тех, кто призывает владеть собой. Чем старше респонденты и чем выше уровень их дохода, тем реже они рассказывали о том, что им приходилось плакать на работе.

Время проведения опроса: 20—23 августа 2024 года.

 

 

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