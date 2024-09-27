Работа журналиста «Арктик-ТВ» отмечена на Международном конкурсе «Энергия пера-2024»

Обозреватель телеканала «Арктик-ТВ», журналист из Североморска Юрий Банько занял 2-е место в Международном конкурсе «Энергия пера-2024» в номинации «Лучший материал об энергетике в региональных СМИ». Напомним, в 2023 году в этом же конкурсе он занял 3-е место.

Конкурс проводит Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия».

Награду Юрию Банько в Москве вручили заместитель председателя правительства России Александр Новак и заместитель руководителя администрации Президента России – пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в Центральном выставочном зале «Манеж» 26 сентября на площадке форума «Российская Энергетическая Неделя 2024».

Медиаконкурс «Энергия пера» проводится с 2005 года. В ходе конкурса 2024 года было подано 217 заявок, из них 117 пришлись на 19 регионов России, а остальные 100 – на 27 зарубежных стран Африки, Азии, Ближнего Востока, Европы и Южной Америки. Победителей выбрало жюри, состоящее из руководителей ведущих телеканалов, деловых изданий и информационных агентств.

«Отрадно, что эта премия продолжает работать. Журналисты, аналитики, специалисты по работе со СМИ, пиарщики, которые так или иначе занимаются энергетикой – счастливые люди. Счастливые, потому что им постоянно приходится совершенствовать свой профессионализм, и счастливые потому, что им никогда не придётся скучать и никогда не придётся жаловаться на недостаток работы. Энергетика – это то, что нас развивает, энергетика – это то, что становится объектом надежд целых народов… Наконец, энергетика – это то, с чем связано будущее всего человечества, в том числе нашей страны. Поздравляю всех, кто принял участие в конкурсе, и от всей души хочу пожелать не сбавлять обороты!», – отметил в своем вступительном слове Дмитрий Песков.

Ведущим церемонии награждения выступал президент Ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев.

В церемонии приняли участие генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев, председатель правления компании «Газпром нефть» Алесандр Дюков, заместитель генерального директора Сибирской угольной компании Сергей Григорьев.

Учредителями Ассоциации являются «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Россети», а партнёрами выступают «Росатом», «Газпром нефть», «СУЭК».

Награды журналистам вручались за освещение вопросов развития нефтегазовой отрасли России, угольной и электроэнергетической отраслей, популяризацию развития низкоуглеродных технологий.

Отметим, что в конкурсе рассматривалась статья Юрия Банько «Большие суда для грандиозных задач, или Ледовый флот для арктических проектов России», опубликованная на сайте «Арктик-ТВ» 23 ноября 2023 года.