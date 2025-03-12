Работадателей обязали доплачивать сотрудникам за наставничество

1 марта 2025 года вступили в силу поправки к Трудовому кодексу РФ – статья 351.8. закрепляет понятие «наставничество в сфере труда» и определяет ключевые принципы его организации. Эксперты hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, рассказали, что важно знать об изменениях.

Согласно статье 351.8 ТК РФ, наставничество – это оказание одним работником другому помощи в овладении профессиональными навыками на производстве и (или) рабочем месте. Наставничество признается дополнительной работой, за которую сотруднику положена оплата. Она обязательно должна закрепляться в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему – устная договоренность не имеет юридической силы. Размеры и условия осуществления выплат за наставничество работникам иных организаций могут устанавливаться коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. Если письменного соглашения нет, работник не обязан выполнять функции наставника, а работодатель не обязан выплачивать вознаграждение.

«Минимальная сумма выплат за наставничество может быть установлена в соответствии с нормативными правовыми актами или коллективными договорами. Например, в некоторых организациях ЖКХ минимальная оплата за наставничество составляет не менее 10% от оклада наставника. Максимальная сумма не ограничена, и работодатель может установить размер выплаты по соглашению с работником, учитывая объем и содержание работы. Это может быть фиксированная сумма или процент от оклада. Важно, чтобы условия выплат соответствовали системам оплаты труда работодателя», – рассказывает Дарья Ерзина, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву.

Если наставничество, его условия и выплаты закреплены сторонами письменно, а руководитель при этом отказывается оплачивать наставничество, сотрудник может обратиться с жалобой в государственную инспекцию труда или прокуратуру. Также можно сообщить о ситуации в профсоюз (если он есть в организации). Если ситуация не решается мирным путем, работник может подать иск в суд для защиты своих прав на оплату труда за выполнение обязанностей наставника.

Важно, что сотрудник может досрочно отказаться от наставничества, а работодатель – досрочно отменить соответствующее поручение, предупредив об этом минимум за три рабочих дня.

По данным hh.ru за январь-февраль 2025 года, упоминание наставничества встречается в среднем в каждой десятой вакансии (11%). Чаще всего такой подход к адаптации и развитию новых сотрудников практикуют в ИТ-компаниях, ретейле и телеком-отрасли.