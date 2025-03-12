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Мурманская область. Арктика (16+)12.03.25 18:00

Работадателей обязали доплачивать сотрудникам за наставничество

1 марта 2025 года вступили в силу поправки к Трудовому кодексу РФ – статья 351.8. закрепляет понятие «наставничество в сфере труда» и определяет ключевые принципы его организации.  Эксперты hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, рассказали, что важно знать об изменениях.

Согласно статье 351.8 ТК РФ, наставничество – это оказание одним работником другому помощи в овладении профессиональными навыками на производстве и (или) рабочем месте. Наставничество признается дополнительной работой, за которую сотруднику положена оплата. Она обязательно должна закрепляться в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему – устная договоренность не имеет юридической силы. Размеры и условия осуществления выплат за наставничество работникам иных организаций могут устанавливаться коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. Если письменного соглашения нет, работник не обязан выполнять функции наставника, а работодатель не обязан выплачивать вознаграждение.

«Минимальная сумма выплат за наставничество может быть установлена в соответствии с нормативными правовыми актами или коллективными договорами. Например, в некоторых организациях ЖКХ минимальная оплата за наставничество составляет не менее 10% от оклада наставника. Максимальная сумма не ограничена, и работодатель может установить размер выплаты по соглашению с работником, учитывая объем и содержание работы. Это может быть фиксированная сумма или процент от оклада. Важно, чтобы условия выплат соответствовали системам оплаты труда работодателя»,рассказывает Дарья Ерзина, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву.

Если наставничество, его условия и выплаты закреплены сторонами письменно, а руководитель при этом отказывается оплачивать наставничество, сотрудник может обратиться с жалобой в государственную инспекцию труда или прокуратуру. Также можно сообщить о ситуации в профсоюз (если он есть в организации). Если ситуация не решается мирным путем, работник может подать иск в суд для защиты своих прав на оплату труда за выполнение обязанностей наставника.

Важно, что сотрудник может досрочно отказаться от наставничества, а работодатель – досрочно отменить соответствующее поручение, предупредив об этом минимум за три рабочих дня.

По данным hh.ru за январь-февраль 2025 года, упоминание наставничества встречается в среднем в каждой десятой вакансии (11%). Чаще всего такой подход к адаптации и развитию новых сотрудников практикуют в ИТ-компаниях, ретейле и телеком-отрасли.

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