Работаем! 28 декабря — обычный рабочий день в большинстве компаний

В 6 из 10 компаний 28 декабря будет обычным рабочим днем. В каждой четвертой сотрудников отпустят домой раньше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 500 представителей кадровых служб компаний, работающих в режиме 5-дневки.

В 2024 году суббота 28 декабря объявлена рабочей, но решение сделать этот день нерабочим Госдума оставила за главами регионов.

В 6 из 10 компаний рассказали, что 28 декабря для всех сотрудников в этом году будет полным рабочим днём в соответствии с ТК РФ.

В 27% организаций персонал отпустят домой раньше. 8% работодателей вызывают только дежурных работников.

Сотрудники 1 из 100 предприятий 28 декабря будут отдыхать, но отработка предполагается в другой день. Руководство еще 1% компаний отпустили всех отдыхать без отработки.

Время проведения опроса: 17—25 декабря 2024 года.