Работаем в режиме мобилизации: глава Мурманска доложил губернатору Андрею Чибису о ходе ямочного ремонта и дорожной кампании в городе

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочее совещание с администрацией города Мурманска. В повестке встречи – вопрос по содержанию и ремонту дорог территории муниципалитета. О принимаемых мерах доложил глава столицы Кольского Заполярья Юрий Сердечкин.

«Давайте детально поговорим и о дорожных контрактах – о том, что запланировано и что нужно дополнительно сделать, и о том, как идёт ямочный ремонт», – сказал Андрей Чибис, открывая совещание.

Напомним, ранее глава региона Андрей Чибис поручил провести полное обследование улично-дорожной сети Мурманской области. Дефектовка дорог была проведена до 1 мая, срок устранения основных проблемных участков – до 1 июня, остальных – до 20 июня.

В начале этой недели на оперативном совещании в областном правительстве «Губернаторский контроль» отметил низкий процент выполнения ямочного ремонта в Мурманске, который по решению администрации города был разбит на два списка – аварийный и ремонт большими картами.

«Работа достаточно сложная и трудоёмкая, но мы уверены, что практически все объекты завершим до 20 июня. Что касается гарантийных работ, то на сегодня 70% работ выполнено. Конечно, в части исполнения гарантийных обязательств у подрядных организаций есть внутренние сложности – сейчас они приступили и активно работают в рамках дорожной кампании этого года. Все вопросы по структурным изменениям, в том числе кадровым, и по усилению Управления дорожного хозяйства приняты. Сейчас мы работаем в режиме мобилизации», – доложил глава Мурманска Юрий Сердечкин.

Губернатор поручил своему заместителю – министру транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлии Полиэктовой держать ситуацию на личном контроле.

«Прошу вас внимательно координировать эти работы, а также вместе с коллегами отрабатывать, чтобы у нас качество работы в городе стало существенно лучше», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548035/#&gid=1&pid=1