«Работаем в такт с сердцем Севера»: ролик о развитии отрасли выпустило региональное Минэнерго и ЖКХ

В рамках проекта «ФоноТЭКа» региональное Минэнерго и ЖКХ выпустило ролик о развитии энергетики в Мурманской области. Видеоклип представляет собой коллаборацию производств и искусства. Ведомство при поддержке ресурсоснабжающих предприятий разработало идею, согласно которой с появлением в области новых энергетических объектов усложняется музыкальное сопровождение. Ролик демонстрирует работу оборудования, персонала профильных предприятий и зимнюю природу Заполярья.

«Музыка является проводником. Она как символ идеального баланса. Аранжировка мелодии постепенно усложняется: от простого к сложному, от живого к электронному. Различные инструменты объединяются для одной цели. Точно так же развивалась и усложнялась энергетика региона: от первых гидростанций до каскадов, от одной линии электропередач до целой паутины проводов, опутавших весь Север», - рассказывает о проекте режиссёр видеоклипа Евгений Гоман.

Как вода, атом, уголь, ветер объединились для освоения Севера и создания условий для жизни в Арктике, так и разные инструменты объединились в одной мелодии, чтобы подчеркнуть с одной стороны сложность этого процесса, с другой — всю его красоту и совершенство.

«Развитие энергетической отрасли в Мурманской области – процесс многоступенчатый и не менее сложный, чем создание музыкальной композиции. Каждый год Минэнерго совместно с энергокомпаниями реализует проекты, позволяющие сделать отрасль более «открытой», показать тех, кто стоит «на страже» нашей с вами безопасности и комфорта. Как сообщает пресс-секретарь регионального Министерства энергетики и ЖКХ, проект «ФоноТЭКа» о том, как развивалась энергетика в регионе, какие она претерпела изменения со временем. Все объекты, которые мы выбрали для участия в видеоклипе, представляют собой своего рода технические произведения искусства», - подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков.

Проект «ФоноТЭКа» реализован Министерством энергетики и ЖКХ региона при участии представителей профильных организаций и предприятий Мурманской области. Цель проекта - привлечь внимание общественности к развитию топливно-энергетического комплекса, показать роль энергетики в развитии Кольского Заполярья.

Фото: https://disk.yandex.ru/d/9oScQjsie5DTKA/%D0%9A%D0%9B%D0%98%D0%9F%20%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%AC%20%D0%AD%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90.mp4