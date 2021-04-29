Работать 4-7 мая уже решила каждая вторая компания

Работать 4-7 мая планируют 48% компаний, где рабочий процесс не является непрерывным. Чаще всего решение работать 4-7 мая принимают банки и производственные компании. К такому заключению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций, а также 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

48% предприятий и организаций будут работать в нерабочие дни мая, т.к. Указ Президента о каникулах 1-10 мая позволяет работодателям действовать на своё усмотрение. В 26% компаний персонал не будет работать. Ещё 26% работодателей пока не приняли решение.

Больше всего компаний, которые полным составом уйдут на майские каникулы, — среди малого бизнеса (32%). Работать 4-7 мая по решению работодателя чаще будут компании со штатной численностью 100-1000 человек (60%).

Чаще всего о том, что будут работать в первую декаду мая, говорили представители банков (73%), производственники (53%) и сфера услуг (52%).

Неожиданные каникулы в первой декаде мая вызвали множество вопросов. Кто может продолжать работу в этот период? Как она должна оплачиваться? Что писать в табеле учета рабочего времени? Продлевать ли отпуска? Минтруд РФ 26 апреля опубликовал рекомендации работодателям по применению Указа Президента РФ о нерабочих днях в мае 2021 года. Мы перевели для вас эти рекомендации с юридического на русский язык — пользуйтесь!