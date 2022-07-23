Работать добросовестно и не переставать учиться — самые важные карьерные советы родителей

Работай хорошо и не переставай учиться: россияне назвали главные родительские наставления для построения успешной карьеры. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

Какие наставления дают родители детям в начале карьерного пути? Судя по воспоминаниям россиян, чаще всего их родители советовали им работать добросовестно (13%) и не переставать учиться (11%). Среди карьерных наставлений от родителей также были: не лениться, всегда оставаться человеком и быть ответственным (по 4%). 3% опрошенных родители рекомендовали выбирать профессию по душе, еще 3% — ничего не бояться, 2% — развивать самостоятельность. Среди других менее популярных карьерных советов от родителей были следующие: работать на репутацию, быть терпеливым, уважать себя и окружающих, не спорить с начальством, не менять работу часто.

Для построения успешной карьеры сыновьям чаще советовали не переставать учиться и быть самостоятельными, дочерям — быть ответственными и выбирать профессию по душе.