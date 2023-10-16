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Мурманская область. Арктика (16+)16.10.23 12:00

Работать не хочется: мурманчане стали менее активными на рынке труда. Бизнес ждёт обратного

Эксперты hh.ru подвели итоги соискательской активности в сентябре и выяснили, что мурманчане стали интересоваться рынком труда реже, чем осенью прошлого года. Почему так происходит – в обзоре hh.ru.

Показатель hh.индекса, то есть отношение количества активных резюме к среднему числу актуальных вакансий, сегодня в Мурманской области составляет 2,5 пункта. Это указывает на наличие дефицита соискателей на рынке. Ещё в прошлом году на одну вакансию в регионе могли откликнуться более 3 человек.

Причём наиболее критическая ситуация — в самых востребованных у работодателей профессиональных областях, где размещено больше всего вакансий, а число резюме по сравнению с прошлым годом снизилось. Это розница, автобизнес, медицина, туризм, сельское хозяйство. Здесь на одну вакансию приходится всего 1−2,5 резюме. В данном случае мурманский рынок труда имеет явно соискательский характер, когда людям достаточно просто найти работу и есть множество вариантов. Для работодателей ситуация складывается хуже – сильный кадровый дефицит. 

«Активность соискателей в Мурманской области осенью не такая высокая как этого хотелось бы работодателям. Так, за последний месяц число резюме в регионе выросло только на 8%, а по сравнению с прошлым годом на 4%. И подобная ситуация характерна для всего рынка труда не только сегмента hh.ru. Люди стали менее активны на рынке, но при этом более уверены в себе. Выход настроений работников в текущем квартале в позитивную зону и рост их уверенности в своём положении на рынке труда происходит на фоне снижения их интереса к поиску или смене работы. Это подтверждает анализ поисковых запросов по фразам «Вакансии», «Ищу работу», «Найти работу», проведенный агентством «Риалвеб» по просьбе hh.ru. Соискательский спрос на поиск работы в Интернете, по ключевым словам, снизился в первом полугодии 2023 на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Поисковые запросы о вакансиях и работе наиболее сильно снизились в регионах Центральной России и Северо-Запада – 66% от уровня августа 2021, в регионах Сибири – 68% от уровня двухлетней давности, на Урале, Юге и Поволжье – немногим выше 70%. Единственными регионами, в которых поисковые запросы о работе сохраняются на уровне двухлетней давности, стали Северо-Кавказские – 108%.

При этом мурманский рынок труда демонстрирует следующую ситуацию: соискатели мониторят рынок, откликаются на вакансии, но опять же не в том большом объёме, как этого хотели бы работодатели. Наиболее активно ищут работу или подработку за последний месяц соискатели сферы спорта и красоты (+25% новых резюме), работники сферы страхования (+17%), а также автобизнеса (+13%).

Динамика резюме за текущий месяц относительно предыдущего месяца, Мурманская область, осень 2023:

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

25%

Страхование

17%

Автомобильный бизнес

13%

Закупки

13%

Медицина, фармацевтика

12%

Административный персонал

10%

Домашний, обслуживающий персонал

9%

Информационные технологии

9%

Наука, образование

8%

Сельское хозяйство

8%

Рабочий персонал

7%

Финансы, бухгалтерия

7%

Юристы

7%

Управление персоналом, тренинги

7%

Производство, сервисное обслуживание

7%

Транспорт, логистика, перевозки

6%

Добыча сырья

6%

Строительство, недвижимость

6%

Безопасность

4%

Продажи, обслуживание клиентов

4%

Высший и средний менеджмент

4%

Стратегия, инвестиции, консалтинг

3%

Маркетинг, реклама, PR

2%

Туризм, гостиницы, рестораны

2%

Искусство, развлечения, массмедиа

2%

Розничная торговля

1%

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