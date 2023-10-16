Работать не хочется: мурманчане стали менее активными на рынке труда. Бизнес ждёт обратного
Эксперты hh.ru подвели итоги соискательской активности в сентябре и выяснили, что мурманчане стали интересоваться рынком труда реже, чем осенью прошлого года. Почему так происходит – в обзоре hh.ru.
Показатель hh.индекса, то есть отношение количества активных резюме к среднему числу актуальных вакансий, сегодня в Мурманской области составляет 2,5 пункта. Это указывает на наличие дефицита соискателей на рынке. Ещё в прошлом году на одну вакансию в регионе могли откликнуться более 3 человек.
Причём наиболее критическая ситуация — в самых востребованных у работодателей профессиональных областях, где размещено больше всего вакансий, а число резюме по сравнению с прошлым годом снизилось. Это розница, автобизнес, медицина, туризм, сельское хозяйство. Здесь на одну вакансию приходится всего 1−2,5 резюме. В данном случае мурманский рынок труда имеет явно соискательский характер, когда людям достаточно просто найти работу и есть множество вариантов. Для работодателей ситуация складывается хуже – сильный кадровый дефицит.
«Активность соискателей в Мурманской области осенью не такая высокая как этого хотелось бы работодателям. Так, за последний месяц число резюме в регионе выросло только на 8%, а по сравнению с прошлым годом на 4%. И подобная ситуация характерна для всего рынка труда не только сегмента hh.ru. Люди стали менее активны на рынке, но при этом более уверены в себе. Выход настроений работников в текущем квартале в позитивную зону и рост их уверенности в своём положении на рынке труда происходит на фоне снижения их интереса к поиску или смене работы. Это подтверждает анализ поисковых запросов по фразам «Вакансии», «Ищу работу», «Найти работу», проведенный агентством «Риалвеб» по просьбе hh.ru. Соискательский спрос на поиск работы в Интернете, по ключевым словам, снизился в первом полугодии 2023 на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.
Поисковые запросы о вакансиях и работе наиболее сильно снизились в регионах Центральной России и Северо-Запада – 66% от уровня августа 2021, в регионах Сибири – 68% от уровня двухлетней давности, на Урале, Юге и Поволжье – немногим выше 70%. Единственными регионами, в которых поисковые запросы о работе сохраняются на уровне двухлетней давности, стали Северо-Кавказские – 108%.
При этом мурманский рынок труда демонстрирует следующую ситуацию: соискатели мониторят рынок, откликаются на вакансии, но опять же не в том большом объёме, как этого хотели бы работодатели. Наиболее активно ищут работу или подработку за последний месяц соискатели сферы спорта и красоты (+25% новых резюме), работники сферы страхования (+17%), а также автобизнеса (+13%).
Динамика резюме за текущий месяц относительно предыдущего месяца, Мурманская область, осень 2023:
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
25%
|
Страхование
|
17%
|
Автомобильный бизнес
|
13%
|
Закупки
|
13%
|
Медицина, фармацевтика
|
12%
|
Административный персонал
|
10%
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
9%
|
Информационные технологии
|
9%
|
Наука, образование
|
8%
|
Сельское хозяйство
|
8%
|
Рабочий персонал
|
7%
|
Финансы, бухгалтерия
|
7%
|
Юристы
|
7%
|
Управление персоналом, тренинги
|
7%
|
Производство, сервисное обслуживание
|
7%
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
6%
|
Добыча сырья
|
6%
|
Строительство, недвижимость
|
6%
|
Безопасность
|
4%
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
4%
|
Высший и средний менеджмент
|
4%
|
Стратегия, инвестиции, консалтинг
|
3%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
2%
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
2%
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
2%
|
Розничная торговля
|
1%