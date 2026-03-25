Работать по-белому: страховые взносы в Соцфонд за легализованных сотрудников в 2025 году составили почти 73 млн рублей
Работать по-белому: страховые взносы в Соцфонд за легализованных сотрудников в 2025 году составили почти 73 млн рублей

На оперативном совещании, которое 23 марта провёл губернатор Андрей Чибис, министр труда и социального развития Сергей Мякишев доложил о результатах работы по противодействию нелегальной занятости в регионе.

По словам министра, неформальная занятость влечёт серьёзные последствия для самих граждан. Отсутствие трудового договора лишает человека пенсионных накоплений, декретных выплат, оплачиваемых отпусков и больничных. В случае конфликта с работодателем доказать свои права практически невозможно.

«Всё чаще недобросовестные работодатели принуждают сотрудников оформляться как самозанятых или индивидуальных предпринимателей. В таких случаях работник может стать соучастником схем по обналичиванию средств. Судебная практика показывает: 99% решений в отношении таких работников — обвинительные, вплоть до реальных сроков лишения свободы», — подчеркнул Сергей Мякишев.

С середины 2024 года вступила в силу новая правовая база, которая вывела работу по противодействию нелегальной занятости на новый уровень. Ключевым изменением стало появление списков работодателей с возможными признаками нарушений, которые автоматически формирует Федеральная налоговая служба. Это работодатели, выплачивающие зарплату ниже МРОТ, а также организации, длительно взаимодействующие с большим количеством самозанятых.

В регионе создана межведомственная комиссия и 17 рабочих групп в муниципалитетах. В 2025 году для глав администраций введён новый KPI, включающий выявление и легализацию нелегально занятых. Работодателей с признаками нарушений приглашают на заседания для добровольного устранения нарушений до применения санкций.

За 2025 год проведено 76 заседаний, на которые приглашены порядка 350 хозяйствующих субъектов. Осуществлено 6 информационных выездов, посещены 48 торговых точек. Опубликовано около 3 тысяч постов в соцсетях и СМИ, распространено более 1,8 тысячи информационных материалов.

Главный итог 2025 года: впервые с 2015 года регион выполнил установленный Минтрудом России показатель по легализации занятости — выявлено и легализовано 3350 человек. По данным Социального фонда России за 9 месяцев 2025 года, в отношении 2001 человека начали начисляться страховые взносы на общую сумму 72,8 млн рублей.

«Борьба с нелегальной занятостью — это не только пополнение бюджета, но прежде всего защита прав самих работников. Именно это является основным в работе нашего ведомства. Очень часто неформальные трудовые отношения за внешней простотой и небольшой выгодой, которая есть на поверхности, скрывают очень высокие риски. Трудоустройство по договору ГПХ — это экономия работодателя на вашей пенсии, декретных выплатах, отпускных, больничных, расчётах при увольнении. Кроме того, при возникновении любой конфликтной ситуации, даже если правда на стороне работника, работодатель получает рычаг давления — он может просто не платить зарплату, и доказать свою правоту будет практически невозможно. Неформальные отношения находятся вне правового поля, и это всегда делает работника уязвимым», — отметил министр.

