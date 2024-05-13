Работать по специальности, полученной в вузе, стали чаще

Россияне с высшим образованием все чаще работают по специальности. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob Старт карьеры» после опроса, в котором приняли участие 3500 представителей экономически активного населения с высшим образованием и опытом работы.

За три года, россиян, работающих по специальности, полученной в вузе, стало больше: 46% (+6 процентных пунктов). Ещё 22% заняты в смежных областях. Каждый третий работает не по специальности.

Количество тех, кто занят в сфере, соответствующей полученному высшему образованию, или в смежной отрасли, больше всего среди россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц: 50 и 25% соответственно.

Среди представителей распространенных профессиональных групп больше всего тех, чья работа соответствует полученному образованию, среди врачей, юристов и бухгалтеров.

Время проведения опроса: 8 апреля — 1 мая 2024 года.