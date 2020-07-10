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Мурманская область. Арктика (16+)10.07.20 11:15

Работать с недобросовестными подрядными организациями мы не будем - Оксана Астахова

Заместитель губернатора Оксана Астахова и министр градостроительства и благоустройства региона Михаил Кудряшов осмотрели ход ремонта дворов и общественных территорий в муниципальных образованиях на юге Мурманской области.

В Оленегорске на озере Комсомольское завершилось благоустройство  территории у  памятника Неизвестному солдату.

«Работы выполнены достойно и в срок, что особенно значимо в год юбилея Великой Победы. В целом в городе активно ведутся ремонты дворовых территорий, объем выполненных работ увеличивается ежедневно, – отметила Оксана Астахова. – Однако мы обнаружили и проблемную территорию – Молодёжный сквер на улице Строителей. К сожалению, здесь подрядчик уже допустил отставание от графика, у него не хватает технических и человеческих возможностей для усиления темпов работы. Ситуация с данной организацией уже не первая, если в кратчайшие сроки мы не увидим ощутимую динамику, то будут приняты самые жёсткие меры: работать с недобросовестными подрядными организациями мы не будем».

Министру градостроительства и благоустройства региона поручено взять объект на личный контроль и совместно с коллегами проработать детальную «дорожную карту» по исправлению ситуации. АНО «Центр городского развития Мурманской области» также в рамках исполнения поручения вице-губернатора необходимо в ближайшие дни отработать вопрос с подрядной организацией и городскими властями и внести все необходимые изменения в проект, чтобы сквер уже этой осенью смог стать для горожан любимым местом отдыха.

Также в рамках рабочей поездки вице-губернатор и профильный министр оценили ход работ на набережных в Мончегорске и Кандалакше.

«В рамках рабочего процесса неизбежно возникают те или иные проблемные вопросы, связанные с проектными решениями, согласованиями с сетевыми и иными организациями, обращениями жителей. Залог успеха заключается в том, чтобы коллегиально со всеми участниками процесса, оперативно их решать так, чтобы это не сказывалось ни на сроках, ни на качестве, – подчеркнул Михаил Кудряшов. – Губернатор поставил перед нами задачу завершить благоустройство всех запланированных территорий в сроки и качественно, и мы сделаем для этого все, что необходимо».

Все замечания по итогам совещаний на объектах руководителями муниципальных образований и подрядчиками были зафиксированы и приняты в работу. Подробные графики производства работ будут представлены в министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области для еженедельного контроля за ситуацией.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, в  2020 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 27 муниципальных образованиях Мурманской области планируется благоустроить дворовые территории 240 многоквартирных домов, 40 из которых находятся в Мурманске. В 10 муниципальных образованиях запланировано благоустройство 15 общественных территорий, три из них расположены в Мурманске.

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