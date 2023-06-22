Работать среди мужчин комфортно каждой седьмой россиянке

Готовность женщин работать в мужских коллективах за 2 года выросла. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Мужчинам чаще всего всё равно, в каком коллективе работать (50%). Среди женщин больше тех, кто предпочитает смешанные коллективы (43%).

Среди представителей сильного пола в чисто мужском коллективе комфортнее трудиться каждому девятому (11%). О том, чтобы быть единственным мужчиной в команде, состоящей исключительно из женщин, мечтают 4%.

Среди россиянок только каждая двадцатая хотела бы работать исключительно с женщинами (5%). Втрое чаще женщины мечтают работать в окружении мужчин (16%) — по сравнению с 2021 годом мужские коллективы среди россиянок стали популярнее.

Чем старше мужчины и чем выше их уровень дохода, тем реже они хотят работать в однополых коллективах (как в чисто мужских, так и в чисто женских). Среди женщин ситуация несколько иная: с увеличением возраста и величины зарплаты опрошенных популярность женских команд падает, мужских — возрастает.

Холостые мужчины чаще женатых стремятся работать в чисто женских коллективах. Незамужние женщины чаще говорят, что им комфортнее трудиться среди мужчин.

Время проведения опроса: 1—19 июня 2023 года.