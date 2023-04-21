Работать в пятницу, или Что делать, если мозг перестал соображать: подсказки для трудоголиков

Оказывается, в конце зимы и начале весны со сложностями просыпается не только природа, но и… наш мозг. К такому заключению, как пишут аналитики hh.ru, пришли бельгийские учёные из Льежского университета, изучив когнитивные функции мозга нескольких тысяч человек в разное время года. Не случайно многие люди в конце зимы жалуются на выгорание, проблемы с концентрацией, ухудшение памяти и внимания.

Отчасти это объясняется естественными причинами. В зимний и ранний весенний сезон мы страдаем от недостатка солнца и быстрых перемен погоды. Ещё одна причина — недостаток свежего воздуха. В холодное время года мы реже гуляем и можем испытывать кислородное голодание. Но, кроме природных причин, есть и другие, вызывающие хроническую усталость и истощение мозга, ведущие к ухудшению концентрации, памяти и внимания. Если на первые мы можем повлиять только относительно, то вторые можем регулировать самостоятельно.

• Множество незавершённых дел.

• Ускоренный темп жизни.

• Отсутствие фокуса внимания.

• Недостаток сна.

• Эмоциональные потрясения, стрессы.

9 способов перезагрузить мозг

Как помочь себе здесь и сейчас, если у вас столько дел, что полноценный отдых только снится?

1. Пересмотрите градус важности текущих дел и событий

Подумайте, стоят ли эти дела и задачи той энергии, которую забирают. Стоят ли они переживаний? Можно оставаться небезразличным к событию, не придавая ему чрезмерной важности и, соответственно, не «сливая» на него всю вашу внутреннюю энергию.

2. Устраивайте периодический информационный детокс

Отказ от гаджетов — обязательная часть отдыха. По дороге домой с работы (или уже дома) отключите мобильный телефон и не пользуйтесь компьютером как минимум час. Освободите мозг от внешних раздражителей и бесконечного потока информации, дайте ему время успокоиться и переварить то, что поступило в него в течение дня. Это поможет расслабиться и восстановить силы.

3. Сосредоточьтесь на сегодняшних достижениях

Подумайте о том, в чём вы сегодня молодец, и насладитесь этим чувством. Сосредоточьтесь на своих ощущениях. Чувствуете ли вы гордость, возбуждение, любовь, удовлетворение? «Пережёвывать» в мыслях негатив гораздо проще. А вы попробуйте намеренно сконцентрироваться на позитиве — хотя бы на 5 минут, для этого можно даже поставить таймер. Такая практика тренирует «позитивный интеллект» — способность контролировать свой разум и его рабочий потенциал.

4. Осознавайте, что вы делаете в каждый конкретный момент

Включите внутреннего наблюдателя, попробуйте хотя бы какое-то время концентрироваться на том, чем заняты, что вас окружает в моменте, и унять блуждающий ум.

5. Заботьтесь о здоровье

Не зря говорят, «в здоровом теле здоровый дух». Побалуйте себя тренировкой, массажем — в зависимости от вашей потребности и возможности. Удовольствие в сочетании с физической активностью и вниманием к своему телу — действенный способ восстановления не только физических, но и умственных сил.

6. Делайте специальные практики

Если вы много работаете, то дыхательная гимнастика и медитация должны стать вашими лучшими друзьями. Если нет времени на длительную медитацию (хотя это лучший инструмент перезагрузки), можно сделать такую технику дыхания: вдох на два счёта носом, спокойный выдох ртом на один счёт — повторить примерно 25 раз. Она насытит мозг кислородом и подарит дополнительные 15–20 минут концентрации, когда мозг уже работает с трудом. А если выполнять эту технику на улице, то можно получить ещё и дополнительную пользу от дневного света.

7. Замедляйтесь

Попробуйте почувствуйте себя водой. Никуда не торопитесь. Старайтесь входить в это состояние каждый раз, когда чувствуете, что находитесь на пределе и требуется успокоиться

8. Займите себя увлекательным процессом

Например, попробуйте какое-то творческое увлечение. Лучше всего что-то новое, что вы ещё не пробовали. Погружение во что-то интересное — творчество или игру — позволяет сконцентрироваться на одном действии и переключить мозг из рабочего режима в режим отдыха, перезагрузки. А ещё стимулирует выработку дофамина, гормона счастья, принося радость и удовольствие от существования.

9. Гуляйте в одиночестве

И, наконец, самый простой и доступный каждому способ, сочетающий в себе сразу несколько рецептов перезагрузки, — 15-минутная неторопливая прогулка на свежем воздухе без телефона и собеседника.