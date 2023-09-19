«Работать в Росреестре»: специалисты регионального ведомства рассказали студентам о работе государственного регистратора прав

«Работать в Росреестре» - под таким девизом 18 сентября прошло профориентационное занятие для студентов 4 курса по направлению подготовки юриспруденция Мурманского арктического университета и студентов колледжа МАУ, обучающихся по специальности финансы.

О работе регионального ведомства ребятам рассказали начальник отдела регистрации недвижимости Светлана Рагозина и главный специалист кадровой службы территориального управления Людмила Маркова.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, на встрече ребята узнали о важной роли Росреестра при оформлении прав граждан на недвижимое имущество, о профессии государственного регистратора прав, о том, какие требования к нему предъявляются и что входит в его функциональные обязанности. Особое внимание было уделено вопросам поступления на государственную гражданскую службу, прохождению практики и стажировки обучающимися. Студенты смогли задать интересующие их вопросы, связанные с государственной регистрацией прав и особенностями работы государственного регистратора.

«Такие встречи очень важны, как для представителей работодателя, так и для студентов. Это замечательная возможность подобрать новые кадры для государственной гражданской службы, а обучающимся найти работу. Студенты заинтересованы в общении с профессиональным сообществом, это позволяет ответить на многие вопросы как личного интереса, так и по своей будущей профессии», - прокомментировала доцент кафедры юриспруденции Мурманского арктического университета Наталья Рашева.

«Мы надеемся, что проведение профориентационных мероприятий для студентов высших и средних учебных заведений помогут нашей молодёжи быстрее, а главное, точнее определиться с выбором своего дальнейшего профессионального пути. Поможет формировать кадровый резерв управления», – отметила руководитель Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.