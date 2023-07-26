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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.23 12:00

Работающие мурманчане лишь на половину довольны своей профессией

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, насколько жители региона довольны своей текущей профессией, а также какие отрасли считают наиболее и наименее престижными для себя.

В среднем, опрошенные местные жители оценивают удовлетворенность своей текущей профессией на 3,5 балла из 5, где «1» — абсолютно не довольны, «5» — полностью довольны. За три года отношение людей к их профессиям стало лучше. Данные 2020 года показывают, что респонденты оценивали свою удовлетворенность на 2,8 балла.

При этом самое позитивное восприятие своей специальности на данный момент зафиксировано среди работников сферы закупок, топ-менеджмента, а также преподавателей и представителей научной сферы (по 3,7 балла из 5). Самый низкий показатель удовлетворенности профессией оказался у работников розничной торговли – лишь 2,8 балла.  

По сравнению с показателями 2020 года наибольшее снижение уровня профессиональной удовлетворенности сейчас наблюдается у в области управления персоналом и тренингов упал уровень довольства своей работой с 4,1 до 3,4 балла в период с 2020 по 2023 год. Также стали больше разочарованы в своей профессии за последние годы представители строители (с 3,9 до 3,5 балла за 3 года) и работники общепита, а также гостиничной сферы (с 3,6 в 2020 до 3,1 в 2023).

Также местные жители составили рейтинг самых престижных профессий и отраслей. В 2023 году ИТ-отрасль обогнала сферу добычи нефти и газа по уровню престижности в глазах жителей Мурманской области. Так, 55% опрошенных определили сферу информационных технологий и телекома как самую престижную и перспективную для работы и карьеры. Сфера нефти и газа, которая ранее всегда занимала лидирующие позиции оказалась на втором месте (48%). На третьем месте у местных жителей – работа в госсекторе, её считают престижной сразу 24% респондентов. На четвёртом месте по престижности у местных респондентов оказались сразу две отрасли: финансовый сектор и строительная отрасль – их выбрали по 21% опрошенных.

Работу в медицине и фармацевтике указали как престижную лишь 15%, сферу искусства и культуры назвали престижными для карьеры 11%.  

С другой стороны, местные жители составили и антирейтинг отраслей по уровню престижности. По субъективному мнению, наименее престижной сейчас является работа в ЖКХ-сфере (54% респондентов). На втором месте антирейтинга оказалась розничная торговля – 22% голосов и работа в образовательных учреждениях (25%). На третьем – ресторанно-гостиничный бизнес (23%).

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