Работающие на удалёнке спят дольше

Те, кто работает на удалёнке, спят почти на полчаса дольше тех, кто трудится на территории работодателя. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 10 тысяч представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство россиян спит 6 до 8 часов (64%). Каждый шестой (17%) проводит в постели от 4 до 6 часов, каждый седьмой (14%) — от 8 до 10. Более 10 часов спит 2% опрошенных. Менее 4 часов — 1 из 100. Среднее время на сон экономически активных граждан составляет 7 часов.

Чем старше респонденты, тем меньше они спят: если среднестатистический россиянин до 34 лет проводит в объятиях Морфея в среднем 7,1 часа в сутки, то опрошенный старше 45 лет — 6,9 часа. Родители отдыхают ощутимо меньше бездетных: 6,8 против 7 часов.

Но самое большое влияние на продолжительность сна оказывает режим работы: работающие на удалёнке спят в среднем дольше тех, кто трудится на территории работодателя, — 7,2 против 6,8 часа соответственно. И это понятно: в хоум-офисе до рабочего места — рукой подать. :) Что еще любопытно: по сравнению с 2020 годом длительность отдыха дистанционных сотрудников увеличилась почти на четверть часа.

Время проведения: 21 октября — 9 ноября 2022 года.