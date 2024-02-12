Работающие по графику 40-часовой недели стали чаще говорить, что не смогут справиться со своими обязанностями за укороченный рабочий день

1 из 2 россиян, работающих 8 часов в день, могут выполнять свои рабочие задачи быстрее. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал у россиян, сколько времени в день им необходимо для полного и качественного выполнения рабочих обязанностей. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, работающие по графику 40-часовой рабочей недели.

48% россиян утверждают, что могут выполнять свою работу быстрее, чем за 8 часов: менее 4 часов для работы потребуется 4% россиян, ровно в 4 часа уложатся 11% опрошенных, 5 часов для работы необходимо 10%, 6 часов — 19%, за 7 часов смогут выполнить рабочие задачи 4% респондентов.

21% россиян чётко знает, что на выполнение работы им необходимо не менее 8 часов в день, справиться быстрее у них нет никакой возможности. Чаще всего о подобном говорили квалифицированные рабочие, инженеры производств, логисты.

Женщины чаще готовы работать быстрее (55% против 43% среди мужчин). Все 8 часов рабочего дня нужны для выполнения поставленных задач чаще мужчинам (25% против 18% среди женщин).

По сравнению с аналогичным исследованием 2016 года, россияне чаще говорят о том, что выполнить свою работу смогут только за стандартный 8-часовой рабочий день: 21% сейчас, 16% в 2016 году.

Время проведения опроса: 31 января — 7 февраля 2024 года.