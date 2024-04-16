Работающие россияне отмечают рост продуктивности — своей и начальства

Мнение россиян о КПД руководства за год улучшилось. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

Мы попросили россиян определить эффективность на работе (свою, коллег и руководства) через физическую величину — коэффициент полезного действия. Оценки россиянами личной эффективности близки к эталонным: свой КПД на работе в среднем оценен на 89%, причём каждый третий опрошенный убеждён, что его КПД превышает сто процентов.

КПД коллег россияне оценивают в среднем на 73%. КПД начальника — на 69%. В свою очередь, руководители КПД подчиненных оценивают в среднем на 71%.

Россияне стали больше ценить усилия руководства: оценки КПД непосредственного начальства выросли за год с 62 до 69%. Про себя тоже не забыли: оценки личной эффективности за год взлетели с 81 до 89%.

Время проведения опроса: 9 марта — 11 апреля 2024 года.