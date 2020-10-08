Работающим пенсионерам могут повысить пенсии, если найдут деньги в бюджете

Индексировать пенсии работающим пенсионерам можно будет начиная с 2021 года, если такие расходы будут заложены в бюджет, сообщила сегодня пресс-служба лидера фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергея Миронова.

Ранее на встрече с лидерами думских фракций президент РФ Владимир Путин сообщил, что дал поручение правительству проработать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Если правительство подготовит справедливые, правильные и правовые предложения во исполнение поручения президента, то, конечно, мы найдём эти деньги и Госдума проголосует за это. Единственно правильным решением будет рассмотреть этот вопрос при рассмотрении бюджета на 2021 год», — приводит пресс-служба заявление лидера фракции.

По данным Миронова, правительство должно ответить президенту в течение ближайших двух-трёх недель, в таком случае решение о выделении средств может быть принято в рамках второго чтения бюджета. Глава «СР» также выразил уверенность, что деньги на индексацию пенсий работающим пенсионерам найдутся. «Мы покажем, где можно дополнительно взять деньги», — отметил лидер фракции.

Как пишет РИАН, по словам председателя эсеров, «было бы справедливо, если бы была проведена не просто индексация, а выплачены долги, накопившиеся с 2016 года, когда прекратили повышать пенсии работающим пенсионерам».

Также Миронов напомнил, что «самым главным правовым основанием» для индексации пенсий являются поправки в Конституцию РФ, которые были приняты в июле 2020 года и в которых «нет деления пенсионеров на работающих и неработающих».