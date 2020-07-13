Работающим пенсионерам продлеваются больничные до 26 июля

В Мурманской области режим самоизоляции для граждан старшего поколения сохраняется до особого распоряжения.

Из-за коронавируса людям старше 65 лет нужно соблюдать предельную осторожность и продолжать находиться на изоляции. По информации Мурманского оперативного штаба COVID-19, в отношении работающих пенсионеров принято решение о продлении сроков оплаты больничных листов до 26 июля. Речь идёт о гражданах старшего поколения 65+, которые работают, не перешли на дистанционный формат и не находятся в отпуске.

Листки нетрудоспособности будут выдавать на основе данных, направленных работодателями в Фонд социального страхования, дополнительные сведения или документы предоставлять не нужно.