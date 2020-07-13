Работающим пенсионерам с 1 августа положена прибавка

Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров начнётся с 1 августа. По словам проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, корректировка пенсий работающих пенсионеров заложена в законе о страховых пенсиях. Если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы. Следовательно, его пенсия должна регулярно корректироваться в сторону увеличения с учетом поступивших средств.

Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. В нынешнем году пенсионный балл стоит 93 рубля. Следовательно, максимальная прибавка составит 279 рублей.

В 2019 году в России трудились около 14 миллионов пенсионеров. С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется только после их увольнения.

Корректировка пенсий работающим пенсионерам происходит автоматически.