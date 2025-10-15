Предсказать, как в дальнейшем на рынке труда будет сбалансирован спрос и предложение, практически невозможноБолее 40 медалей завоевали пловцы Мурманской области на чемпионате и первенстве Северо-Запада в Кингисеппе
Работник Кольской АЭС – лучший специалист в области охраны окружающей среды среди атомных станций

На прошлой неделе в Москве состоялся заключительный этап VI дивизионального конкурса «Лучший специалист в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности атомных станций». Победителем в личном зачёте стал инженер отдела радиационной безопасности Кольской АЭС Игорь Пестов.

Конкурс собрал специалистов девяти атомных станций концерна «Росэнергоатом». По условиям состязания команды состояли из трёх человек, двое из которых – работники АЭС, обслуживающие установки и технические комплексы природоохранного назначения, и только один участник – это специалист отдела охраны окружающей среды. Кольскую АЭС, помимо Игоря Пестова, представили инженер отдела метрологии Владимир Дягилев и инженер отдела охраны окружающей среды Наталья Тарасова.

«Участие в подобных конкурсах способствует развитию профессиональных компетенций работников и, как следствие, повышению уровня безопасности атомной станции. Мы гордимся тем, что наши сотрудники активно совершенствуют свои навыки и знания в такой важной области, как охрана окружающей среды», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, в личном зачёте за 90 минут нужно было ответить на 40 вопросов по нормативно-правовым документам, российскому экологическому законодательству, производственно-экологическому контролю и  системе экологического менеджмента. Оценивались скорость решения и количество правильных ответов. Игорь Пестов подтвердил свои знания, показав лучший результат среди участников.

Ответы оценивала конкурсная комиссия, которая состояла из представителей Департамента противоаварийной готовности и радиационной защиты, Департамента подготовки персонала концерна «Росэнергоатом», а также Научно-исследовательского института проблем экологии и Всероссийского научно-исследовательского института эксплуатации атомных электростанций.

 

 

Фото предоставило управление коммуникаций Кольской АЭС.

