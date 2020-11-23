Работник Кольской АЭС Иван Сергунов признан инновационным лидером атомной отрасли

Его инженерный проект «Модернизация трубопроводов основного конденсата первой очереди Кольской АЭС» удостоен основной премии в 200 тысяч рублей на престижном молодёжном конкурсе «Инновационный лидер атомной отрасли – 2020».

Внедрение разработанных Иваном Сергуновым специальных перемычек для трубопроводов способно существенно повысить эффективность турбинного оборудования. По предварительным расчётам инновация позволит ежегодно экономить более 300 тысяч рублей на каждом из двух энергоблоков первой очереди. Реализация этого проекта уже включена в комплексную долгосрочную программу модернизации Кольской АЭС.

«Мы искренне поздравляем коллегу с очередной большой победой! В этом году Иван Сергунов также стал серебряным призером на Чемпионате профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» по методике WorldSkills – «AtomSkills-2020». На нашем предприятии созданы практически идеальные условия для саморазвития и научно-технического творчества, и это очень помогает нашей талантливой молодежи добиваться успехов, в том числе на высоком отраслевом уровне», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Иван Сергунов – выпускник Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого. С 2015 года он работает машинистом-обходчиком в турбинном цехе Кольской атомной станции, а в свободное время увлеченно занимается научно-техническим творчеством.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, конкурс «Инновационный лидер атомной отрасли» в 2020 году проводился уже в десятый раз. Его целью является выявление и поддержка молодых разработчиков инновационных проектов, содействие их профессиональному росту и стимулирование творческой активности.

Всего на конкурс в 2020 году поступило 116 заявок от 59 организаций отечественной атомной отрасли. По итогам защиты инновационных проектов победителям присуждено 20 основных премий по 200 тысяч рублей и 15 поощрительных по 55 тысяч рублей.