Работник Кольской АЭС стал победителем крупнейшего спортивно-туристического забега «Valday Ultra Trail-2021» на дистанции 55 км

Инженер электрического цеха Кольской АЭС Денис Колованов стал победителем на дистанции 55 км ежегодного спортивно-туристического забега «Valday Ultra Trail-2021», который состоялся в Новгородской области.

Более тысячи участников забега 15 августа соревновались на различных дистанциях, от 5 до 105 км, с перепадом высот от 200 до 1020 метров. Забег проходил на территории Валдайского Национального парка через подвесной мост над рекой Полометь, бобровую запруду и 25-метровую обзорную вышку на горе Рыжоха. Большая Валдайская тропа - самая протяжённая на Северо-Западе России.

Ультрамарафон «Valday Ultra Trail"»проводится организационным комитетом соревнований «Иверская Миля» при поддержке администрации Валдайского муниципального района, сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС.