Работник Кольской АЭС вошёл в топ-3 лучших начальников производственных цехов атомных станций России

Начальник отдела радиационной безопасности (ОРБ) Кольской АЭС Александр Кучин занял III место в конкурсе концерна «Росэнергоатом» «Лучший начальник цеха АЭС». Заслуженную награду Александру вручил первый заместитель Генерального директора по корпоративным функциям концерна Джумбери Леонтович Ткебучава на корпоративном совещании по социально-трудовым и кадровым вопросам, состоявшемся на площадке Кольской АЭС.

В отборочных этапах на атомных станциях приняли участие 103 руководителя. В финальном этапе конкурса жюри отобрали шесть презентаций финалистов и оценили их профессиональные достижения, личный вклад в решение производственных задач и достижения в сфере управления.

По словам Александра Кучина, при заполнении анкеты он обратил внимание, что дополнительные баллы получают руководители тех подразделений, где персонал не только ответственно относится к выполнению производственных задач, но и ведет активную общественную деятельность: «В отделе радиационной безопасности таких людей много, нам есть чем гордиться. Я считаю, что этот конкурс можно называть иначе – «Начальник лучшего подразделения», потому что успех руководителя определяют его подчиненные. Очень рад, что благодаря коллегам-единомышленникам удалось победить. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Это наша коллективная награда».

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, на Кольской АЭС Кучин А.А. работает с 1996 года, состоит в управленческом кадровом резерве «Капитал Росатома». Всего в подчинении у Александра Александровича находится 72 человека. Отдел радиационной безопасности второй год подряд признан лучшим в области культуры безопасности на Кольской АЭС. Сотрудники подразделения ежегодно становятся победителями конкурсов профессионального мастерства.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.