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Мурманская область. Арктика (16+)11.05.23 15:00

Работник Кольской АЭС взял «серебро» в конкурсе Концерна «Росэнергоатом» на знание правил охраны труда

На московской площадке Технической академии Росатома завершился 17-й ежегодный конкурс Концерна «Росэнергоатом» на знание правил охраны труда. Кольскую АЭС представили машинист-обходчик по турбинному оборудованию турбинного цеха Антон Ильченко в категории «Рабочие» и инженер отдела радиационной безопасности Александр Голубев в категории «Специалисты». Экспертом от Кольской АЭС, осуществляющим проверку заданий участников, выступила инженер по охране труда Екатерина Баган.

«Кольская атомная электростанция постоянно совершенствует систему охраны труда и продолжает внедрение новых технологий и инновационных решений для обеспечения безопасных условий работы на предприятии. Охрана труда — наша общая ответственность. Она является частью нашей культуры безопасности», — отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

На протяжении трёх дней 25 работников разных АЭС России состязались в конкурсе на знание правил охраны труда. Организаторы приготовили для них пять конкурсных заданий.

В первый день участники проходили тестирование на знание правил охраны труда, которое было представлено в виде кейсов с комиксами; анализировали несчастные случаи, оценивали обеспеченность и подбор средств индивидуальной защиты.

Во второй день конкурсанты принимали участие в «Охоте на риски» — поиске опасностей и оценке рисков травмирования, разгадывании кроссворда, игре по вопросам бытовой и пожарной безопасности, правил дорожного движения, поведения в самолете, метро, кинотеатре и т. п.

На третий день работники АЭС демонстрировали навыки оказания первой помощи при инсульте и переломе ноги, извлечению инородного тела из дыхательных путей приемом Геймлиха, эпилепсии и травмы головы, поражении электрическим током и ожоге, проведении сердечно-легочной реанимации.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, представители КАЭС успешно справились с этими заданиями: Антон Ильченко занял второе место, а Александр Голубев седьмое.

В перерывах между состязаниями конкурсанты и эксперты посетили мастер-классы и лекции, подготовленные специалистами Центра компетенций по культуре безопасности и надежности человеческого фактора АНО ДПО «Техническая академия Росатома».

 

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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