Работник пострадал в результате выброса масла: в Гострудинспекцию в Мурманской области поступило тревожное сообщение

4 апреля на производственной площадке ГОК «Олений ручей» (АО «СЗФК») произошёл несчастный случай с работником предприятия.

Предварительно установлено, что электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования пострадал при выполнении работ по устранению утечки масла с рукава высокого давления на подземной самоходной машине.

В результате выброса масла под давлением пострадал левый глаз работника. Медицинским заключением полученная травма квалифицирована как тяжёлая степень вреда здоровью.

- Работодателем создана комиссия, которая установит обстоятельства и причины случившегося. Особое внимание будет уделено соблюдению требований охраны труда при работе с оборудованием под давлением, а также обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Государственный инспектор труда также принимает участие в работе комиссии, - сообщил руководитель ГИТ Юрий Дмитриев.

