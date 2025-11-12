АВТОПРОЛОНГАЦИЯ ВКЛАДА: КОГДА ВЫГОДНО ОСТАВЛЯТЬ ДЕНЬГИ НА НОВЫЙ СРОК, А КОГДА ПЕРЕВОДИТЬ ПОД ПРОМОСТАВКУОтгрузки нефти по Севморпути в осенне-летнюю навигацию 2025 года снизились
Работник в приоритете, или Почему основание записи об увольнении в трудовой книжке теряет значение для рекрутёров

Дефицит персонала меняет правила игры: рекрутёры всё реже обращают внимание на формулировки записи об увольнении в трудовых книжках. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 2500 представителей экономически активного населения страны с опытом работы и 1000 представителей компаний из всех округов страны.

С формулировкой «по соглашению сторон» с последнего места работы ушли 13% россиян, по сокращению штата — 6%, и ещё 5% указали другие варианты. Большинство экономически активных граждан увольнялось по собственному желанию (76%).

Мужчины чаще женщин рассказывали про разрыв трудовых отношений по соглашению сторон — 16% против 11% соответственно. Россияне старше 45 лет расстаются с работодателем на основании соглашения сторон чаще тех, кто моложе (16%).

Среди тех, кто выбрал этот путь, большинство по-прежнему считает, что такая запись никак не влияет на последующее трудоустройство (59% в 2021 году и 58% сейчас).

А вот в восприятии рекрутеров за 4 года произошли существенные изменения. Показательно, что в условиях дефицита персонала доля специалистов по подбору персонала, для которых формулировка записи об увольнении не имеет значения, выросла с 58 до 69%.

Кадровый голод перекраивает сложившиеся HR-практики: рекрутеры игнорируют формальности, которые ещё недавно имели значение. Фокус смещается с формальных причин ухода на профессиональные качества и компетенции соискателя, что является прямым следствием изменившегося баланса сил на рынке труда. Рекрутеры комментируют: «По собственному желанию может уволиться даже недисциплинированный работник и плохой специалист, просто работодатель не хочет заморачиваться с наказаниями или пожалел такого работника. Точно также и по соглашению сторон: работодатель не хочет сокращать работника, поэтому ему проще договориться, или также не хочет больше работать с работником и как бы откупается от него, подписывая соглашение. Так что ни та, ни другая формулировка не раскрывает истинную причину увольнения работника».

Время проведения опроса: 18 сентября — 6 ноября 2025 года.

