Работникам МФЦ вручили благодарности губернатора Мурманской области

Заместитель губернатора Мурманской области – министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова поздравила работников МФЦ с годовщиной со дня образования в России многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, которая отмечалась по всей стране 27 июля.

«По работе с людьми можно сделать вывод о том, как работает государство. И каждый раз, приходя в МФЦ, я вижу, как вы стараетесь помочь заявителям, ответить на их вопросы, выполнить свою работу быстро и качественно. Спасибо за это, ведь ваш труд очень важен», – сказала Елена Семенова.

Благодарностью губернатора Мурманской области за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм отмечены:

специалисты по работе с заявителями: отделения по Кольскому району Ирина Горбачевская; отделения по г. Кировск Анна Львович; отделения по Ленинскому административному округу в г. Мурманск Ксения Попова; отделения по г. Оленегорск Юлия Хисматуллина; отделения по г. Мончегорск Наталья Яковлева;

документовед отделения по Кандалакшскому району Ирина Алексанина;

ведущий специалист по развитию МФЦ отдела организации предоставления государственных и муниципальных услуг Юлия Гуслякова;

заместитель руководителя Андрей Загаров;

начальник отделения по г. Апатиты Евгения Ревякина;

старший специалист по работе с заявителями отделения по Октябрьскому административному округу г. Мурманска Светлана Сергеева;

заместитель начальника отделения по Первомайскому административному округу г. Мурманска Оксана Старчикова.

Сегодня на территории Мурманской области функционируют 26 отделений и структурных подразделений МФЦ, где работает свыше 450 человек.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/