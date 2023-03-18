Работникам ЖКХ Заполярья в торжественной обстановке вручили региональные и ведомственные награды

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню бытового обслуживания населения и ЖКХ. С приветственной речью к гостям обратился глава региона Андрей Чибис.

«Вы – настоящие люди труда. Человек ежедневно сталкивается с отраслью ЖКХ, но мало кто задумывается, что тепло- и водоснабжения – кропотливый труд в тяжелых условиях. С каждым годом количество коммунальных аварий сокращается, за что выражаю вам благодарность от всех жителей нашей области. Знайте, что большинство людей ценят и уважают ваш тяжелый труд. Важно не останавливаться, развиваться, совершенствоваться, менять подход к людям и оказывать им услуги на высоком уровне», – подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что работники ЖКХ стараются не только оперативно решить проблемы северян, но и выстроить с ними качественную коммуникацию.

Андрей Чибис вручил сотрудникам отрасли медали и Благодарности Министерства энергетики РФ, а также Почетные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма губернатора.

«Дорогие друзья, спасибо за ваш профессионализм. Каждый день вы вкладываете всю свою душу в работу, чтобы в любой ситуации обеспечить комфортные условия жизни для каждой семьи», – отметил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Александр Кобытев.

Министр госжилстройнадзора региона Алёна Кузнецова также поблагодарила работников ЖКХ за самоотверженный труд и решение особенно важных для жителей области задач, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Председатель областной Думы Сергей Дубовой, который принимал участие в торжественном мероприятии, отметил, что ритмичная, надежная работа предприятий жилищно-коммунальное комплекса имеет принципиальное значение для социально-экономического благополучия региона.

- Мы все заинтересованы в том, чтобы в ЖКХ был порядок, - сказал он. - Чтобы отопительный сезон начинался в установленные сроки, чтобы питьевая и горячая вода соответствовали всем санитарным нормам, чтобы в подъезде было чисто, а во дворе – убран и вывезен снег. За всем этим стоит работа тысяч людей, занятых в этой сфере.

Спикер регионального парламента вручил Благодарственные письма Мурманской областной Думы наиболее отличившимся работникам отрасли: электрогазосварщику 5-го разряда Роману Буковшину, электрогазосварщику 5-го разряда Вадиму Лудину, мастеру водопроводной сети цеха «Водопроводной и канализационной сетей» Павлу Вагурину, мастеру канализационной сети цеха «Водопроводной и канализационной сетей» Игорю Гайнулину, водителю автомобиля 2-го класса цеха «Автотранспорта и механизмов» Дмитрию Галкину, диспетчеру цеха «Водопроводно-канализационных сооружений» Галине Ковалевой, машинисту экскаватора 5-го разряда цеха «Автотранспорта и механизмов» Павлу Назарову.

По словам парламентария, вопросы ЖКХ часто встречаются в обращениях граждан к депутатам.

- Не всегда и не все в этой сфере можно быстро исправить, - отметил Сергей Дубовой. - Но, уверен, круглый год, в любую погоду работники отрасли обеспечивают содержание жилищного и коммунального хозяйства, делают всё, чтобы к качеству услуг было как можно меньше нареканий. Искренняя им признательность за добросовестный труд, терпение и верность избранному делу.