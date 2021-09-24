Работники 10-го СРЗ удостоены государственных наград

В середине сентября на 10-ом судоремонтном заводе (входит в МРО «СоюзМаш») состоялось торжественное вручение медалей Министра обороны Российской Федерации.

За безупречную и эффективную государственную гражданскую службу, добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу награждены медалью «За трудовую доблесть» Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу:

Галимов Алексей Галинурович, слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда транспортного цеха;

Концевич Людмила Павловна, бухгалтер 1 категории финансового отдела;

Коченко Наталья Анатольевна, уборщик производственных и служебных помещений отдела главного механика;

Логинов Сергей Николаевич, газорезчик 4 разряда цеха корпусного и утилизации;

Меньшиков Александр Геннадьевич, электромонтажник судовой 5 разряда цеха по ремонту паротурбинных установок и блочных паротурбинных установок;

Попова Елена Витальевна, контролёр контрольно-пропускного пункта отдела безопасности и режима.