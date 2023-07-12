Работники АО «ММТП» награждены знаком «Почётный наставник»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал распоряжение №215-РГ, согласно которому пятеро работников АО «Мурманский морской торговый порт» награждены знаком отличия губернатора Мурманской области «Почётный наставник».

В числе удостоенных почётного знака: электрогазосварщик портовых мастерских Армен Викторович Гришин, начальник складского хозяйства грузового района №2 Елена Анатольевна Малашевская, слесарь–сантехник 5 разряда участка по обслуживанию систем тепловодоснабжения и пылеподавления производственного комплекса энергоснабжения Сергей Петрович Марченков, слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин комплекса механизации Дмитрий Леонидович Матюшко, машинист бульдозера грузового района №1 Юрий Алексеевич Парамзин.

Решение принято «за эффективную наставническую деятельность, личные заслуги в содействии молодым специалистам в их профессиональном становлении и оказании им помощи в совершенствовании форм и методов работы», отмечено в документе.

Напомним, Указом Президента России Владимиром Путиным 2023 год объявлен Годом педагога и наставника.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457252440%2Fwall-149919532_3293