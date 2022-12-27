Работники АО «ММТП» помогли Центру защиты материнства «Колыбель» поздравить детей с Новым годом

Представители волонтёрского движения АО «Мурманский морской торговый порт» продолжают свой новогодний марафон добрых дел. На этот раз на собранные работниками предприятия средства были приобретены сладкие новогодние подарки для Центра защиты материнства «Колыбель». Часть сладостей была куплена самими портовиками и передана для детей.

Как рассказала руководитель Центра Юлия Трифонова, благодаря этой поддержке, они смогут поздравить более 200 детей.

«На протяжении вот уже нескольких лет волонтёры и работники Мурманского морского торгового порта являются главными помощниками и волшебниками при организации большого праздника для детей - подопечных Центра защиты материнства «Колыбель». В этом году, благодаря поддержке порта, мы поздравим более 200 детей. Большое спасибо каждому, кто принял участие в сборе подарков! Это так важно - сохранять у детей веру в чудеса!», - сказала председатель Мурманской региональной общественной организации «Колыбель» Юлия Трифонова.

В течение года представители АО «ММТП» также регулярно оказывают помощь Центру защиты материнства «Колыбель». Они помогают в сборе продуктов, вещей, игрушек, бытовой химии, в канун Первого сентября собирают необходимые школьные принадлежности.

«Подчеркну, что во всем этом проявляются искренние чувства портовиков, которые по собственному желанию откликаются на наши призывы и помогают тем, кто нуждается в этой помощи. Волонтёрский отряд АО «ММТП» благодарит каждого, кто оказал поддержку центру защиты материнства «Колыбель» и поделился новогодним настроением!», - сказала координатор волонтёрского движения АО «ММТП» Виктория Ильина.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250535%2Fwall-149919532_2912