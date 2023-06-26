Работники АО «ММТП» приняли участие в экосубботнике форума «Арктика. Лёд тронулся»

Более 20 волонтёров и представителей экологической службы АО «Мурманский морской торговый порт» приняли участие в ключевом мероприятии всероссийской акции «Вода России», которое прошло в рамках форума «Арктика. Лёд тронулся» - они участвовали в масштабной уборке прибрежной территории Кольского залива в районе Зелёного мыса.

Волонтёры проводили раздельный сбор мусора – собирали в отдельные пакеты пластик, стекло, металл, бытовые отходы, которые затем были отправлены на переработку.

Вместе с волонтёрами на уборку берегов Кольского залива вышли первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, сенатор Татьяна Сахарова, председатель областной Думы Сергей Дубовой, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона Зинаида Середа, руководитель общественного проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин, лидер акции «Вода России» и директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш, амбассадор «Воды России», актриса Юлия Михалкова, музыканты Родион Газманов и Александра Воробьева и др.

«Дорогие друзья, уверена, что в этот прекрасный день у вас хорошее, боевое настроение. Мы с вами встречаемся на уборке побережья и работаем второй день, как волонтёры делаем Арктику чистой. Поэтому уверена, что много слов говорить не нужно, за работу, за чистую Арктику!», – приветствовала собравшихся Оксана Демченко.

Участие в подобных акциях – неотъемлемая часть экологической программы, реализуемой в АО «ММТП» и в других компаниях, входящих в АО «НТК» и АО «СУЭК». В частности, в Кузбассе, в районе Кузнецкого Алатау, который носит название «Поднебесные зубья», вскоре состоится экологический марафон «Зубочистка». Участники мурманской акции поприветствовали коллег, «показав силу семьи компании, которая связывает регионы».

«Форум-фестиваль «Арктика. Лёд тронулся», который прошёл в Мурманске, - это ещё одна возможность сделать наш мурманский край светлее и уютнее. Работники Мурманского морского торгового порта приняли в нём участие и тем самым продолжили цепочку добрых дел портовиков. А ещё мы передаём привет и вахту добрых дел участникам эко-марафона «Зубочистка», который пройдёт в Кузбассе и в котором тоже участвуют работники нашей большой компании», - сказала ведущий инженер по охране окружающей среды АО «ММТП» Дарья Шендель.

Как сообщили организаторы, по итогам акции с полутора километров берега волонтёры собрали 24 мешка пластика, 67 мешков бытовых отходов, 13 мешков стекла и 11 мешков металла. На память об акции на берегу осталась скамейка, изготовленная полностью из переработанного пластика, который собрали экоактивисты «Воды России».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251901%2Fwall-149919532_3260