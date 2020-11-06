Работники АО «ММТП» успешно прошли обучение по программе ГО и ЧС

В учебно-методическом центре по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Мурманской области (УМЦ ГО и ЧС МО) успешно завершилось обучение должностных лиц АО «Мурманский морской торговый порт» в области гражданской обороны, предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Начальник УМЦ ГО и ЧС Мурманской области Ия Курляндская вручила представителям предприятия свидетельства о подготовке по программе дополнительного профессионального обучения, в том числе, начальнику грузового района № 2 Игорю Кукунину. При этом он не только успешно прошел курс обучения, но и стал тысячным слушателем УМЦ ГО и ЧС Мурманской области.

«Производственная деятельность неотделима от решения вопросов гражданской обороны, предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обучение, результатом которого стали полученные нами дипломы, позволяет систематизировать имеющиеся знания и опыт с учётом актуальных требований действующего законодательства», - сказал Игорь Кукунин.

Работники АО «ММТП» регулярно проходят обучение в учебно-методическом центре по ГО и ЧС Мурманской области. Эта работа ведется в соответствии с Указом Президента РФ от 11 января 2018 г . № 12, которым утверждены Основы государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, определяющие основные цели, задачи и приоритетные направления государственной политики Российской Федерации в этой сфере, а также механизмы ее реализации, и федеральными законами № 28-ФЗ «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. и № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. Во исполнение требований законодательства в области защиты от ЧС природного и техногенного характера, в АО «Мурманский морской торговый порт» спланирована и проводится подготовка работников всех категорий.

«Вопросам гражданской обороны, предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в АО «Мурманский морской торговый порт» уделяется большое внимание. Работа ведется на системной основе и включает все направления, относящиеся к этой сфере», - подчеркнул директор по общим вопросам АО «ММТП» Владимир Хованский.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Она обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. В 2019 году порт обработал свыше 17,5 млн тонн различных грузов. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.