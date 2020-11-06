Доллар рухнул на 1,5 рубля, евро просел на 1,2 рубляВ 2021 году северяне смогут реализовать неиспользованную из-за пандемии компенсацию оплаты проезда к месту отдыха
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)06.11.20 11:00

Работники АО «ММТП» успешно прошли обучение по программе ГО и ЧС

В учебно-методическом центре по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Мурманской области (УМЦ ГО и ЧС МО) успешно завершилось обучение должностных лиц АО «Мурманский морской торговый порт» в области гражданской обороны, предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Начальник УМЦ ГО и ЧС Мурманской области Ия Курляндская вручила представителям предприятия свидетельства о подготовке по программе дополнительного профессионального обучения, в том числе, начальнику грузового района № 2 Игорю Кукунину. При этом он не только успешно прошел курс обучения, но и стал тысячным слушателем УМЦ ГО и ЧС Мурманской области.

«Производственная деятельность неотделима от решения вопросов гражданской обороны, предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обучение, результатом которого стали полученные нами дипломы, позволяет систематизировать имеющиеся знания и опыт с учётом актуальных требований действующего законодательства», - сказал Игорь Кукунин.

Работники АО «ММТП» регулярно проходят обучение в учебно-методическом центре по ГО и ЧС Мурманской области. Эта работа ведется в соответствии с Указом Президента РФ от 11 января 2018 г. № 12, которым утверждены Основы государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, определяющие основные цели, задачи и приоритетные направления государственной политики Российской Федерации в этой сфере, а также механизмы ее реализации, и  федеральными законами № 28-ФЗ «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. и № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. Во исполнение требований законодательства в области защиты от ЧС природного и техногенного характера, в АО «Мурманский морской торговый порт» спланирована и проводится подготовка работников всех категорий.

«Вопросам гражданской обороны, предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в АО «Мурманский морской торговый порт» уделяется большое внимание. Работа ведется на системной основе и включает все направления, относящиеся к этой сфере», - подчеркнул директор по общим вопросам АО «ММТП» Владимир Хованский.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Она обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. В 2019 году порт обработал свыше 17,5 млн тонн различных грузов. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Побочный эффект пандемии – в Мурманской области выпущено пищевой продукции на 58,1 млрд рублей, а прибыль получили – 5,9 млн
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Лапландия». 35 летМУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проекта
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Сергей
03.11.20 08:01
ЧУШЬ ПОЛНАЯ! ВСЕ УЙДЕТ ИЗ РЕГИОНА В МОСКВУ. ЗДЕСЬ ВСЕ РАБОТАЕТ НА СТОЛИЦУ НАШЕЙ РОДИНЫ. КАК НЕ ЕЛИ ТАК И НЕ ПОКУШАЕМ. А ИМ ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!! РАЗГОВОРОВ МНОГО А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ!!!
Комментарий к новости:В Мурманске открыли первое предприятие по переработке живого краба
Д.О. Вернер
02.11.20 22:08
Есть должностные инструкции, а они пиар устраивают!
Комментарий к новости:В Мурманской области подписано соглашение о взаимодействии между УФСИН и региональным уполномоченным по правам ребёнка
Лилия
31.10.20 11:34
Мера безопасности, которая не соблюдается В таком маленьком городе и не могут снизить заболеваемость , просто смешно
Комментарий к новости:199 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено за сутки в Мурманской области
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00Лапландия. 35 лет (фильм к юбилею центра дополнительного образования «Лапландия", 0+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Неработающим пенсионерам обещают «золотые горы» до 2023 года-PRO Валюту (16+)Доллар просел почти на 1,3 рубля, евро теряет 77 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергетики обнаружили подпольную майнинговую ферму в селе Тулома-PRO ЖКХ (18+)Жители дома № 24 на улице Фадеев Ручей в Мурманске устали жить в сырости-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Путин подписал закон о диспансеризации военных и проверке их на наркотики
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика