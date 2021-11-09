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Мурманская область. Арктика (16+)09.11.21 14:00

Работники АО «Мурманский морской торговый порт» принимают участие во Всероссийской переписи населения

Накануне на предложенные в рамках общероссийской акции вопросы ответил генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов. Он посетил переписной участок, причём вся процедура заняла менее 15 минут.

«Участие во Всероссийской переписи населения – это проявление ответственного отношения к нашему будущему, будущему нашей страны и детей. Это чрезвычайно важно, потому что результаты переписи позволят точнее понять перспективные потребности и определить пути развития всех сфер общества», - сказал Алексей Рыкованов.

Напомним, перепись населения проходит каждые десять лет. На основе полученных в ходе ее проведения данных в ближайшие годы будут приниматься государственные решения во всех сферах, от которых непосредственно зависит качество жизни каждого россиянина.

Принять участие во Всероссийской переписи населения можно тремя способами: самостоятельно на портале Госуслуг, с помощью специально обученного переписчика в домашних условиях, а также на стационарном переписном участке или в многофункциональном центре. Перепись 2021 года проходит с учетом соблюдения всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Переписчики проходят ПЦР-тестирование, с людьми общаются в масках. Принять участие в переписи можно до 14 ноября.

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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