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Мурманская область. Арктика (16+)10.05.22 11:00

Работники АО «Мурманский морской торговый порт» приняли участие в традиционном шествии в честь Дня Победы и акции «Бессмертный полк»

Десятки сотрудников Мурманского морского торгового порта и членов их семей приняли участие в праздничном шествии, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и памятной акции «Бессмертный полк». Они прошли по центральным улицам города-героя Мурманска от памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову к мемориалу «Защитникам советского Заполярья». Впереди шла знаменная группа с портовской символикой и реликвиями, полученными градообразующим предприятием за трудовой подвиг сотрудников в годы Великой Отечественной войны.

В годы Великой Отечественной войны Мурманский морской торговый порт был одной из главных целей наступления немецко-фашистских захватчиков на Мурманском направлении. Они стремились уничтожить и захватить порт, чтобы прервать доставку грузов для фронта и тыла. В тот период ММТП обработал более двух миллионов тонн грузов. 103 портовика погибли на своем трудовом посту. Более 300 получили ранения. Многие были отмечены высокими государственными наградами. За период Великой Отечественной войны Мурманскому морскому торговому порту трижды вручали переходящее Красное знамя Государственного Комитета обороны и десять раз – переходящее Красное знамя Наркомфлота.

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248728%2Fwall-149919532_2521

 

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