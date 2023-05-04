Работники АО «Мурманский морской торговый порт» продолжают участвовать в подготовке областного центра к главным майским дням

После участия в общегородском субботнике, который прошёл в минувшие выходные, в канун празднования Дня Победы они провели субботник на припортовой территории.

Представители всех служб и подразделений предприятия вышли, в том числе, на аллею портовиков и в сквер у Морского вокзала, к доске почёта предприятия и памятнику портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Именно эти зоны станут одним из центров проведения городских торжеств в честь 78-й годовщины Великой Победы.

«Проведение субботников – это одна из традиций Мурманского морского торгового порта. Представители коллектива всегда активно участвуют в них, тем более, когда речь идёт о подготовке к празднованию Дня Победы», - сказала техник производственного комплекса энергоснабжения АО «ММТП» Екатерина Торбас.

«Субботник сам по себе – очень правильное мероприятие, когда ты своими руками приводишь в порядок мир вокруг себя. А когда делаешь это вместе с коллегами, то ещё раз осознаешь, что ты не одинок в этом стремлении!», - сказала специалист по документообороту АО «ММТП» Татьяна Федорова.

«Проведение субботника на припортовой территории в канун Дня Победы – это ещё один элемент участия Мурманского морского торгового порта и всего коллектива в подготовке к празднику. В этой работе есть вклад каждого портовика!», - подчеркнул коммерческий директор АО «ММТП» Андрей Доценко.

Напомним также, что в рамках подготовки к майским праздникам мобильные вакуумные погрузчики Мурманского морского торгового порта ежегодно выходят на улицы областной столицы, чтобы помочь работникам муниципальных служб в уборке территории города после зимы. Для этого предприятие ежегодно выделяет в помощь коммунальным службам самую современную технику.

Фото: https://vk.com/murport51