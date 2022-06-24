Работники из СЗФО меньше, чем жители других регионов, боятся потерять работу

В данном случае жители СЗФО находятся на первом месте по стране по уровню уверенности в своём завтрашнем дне на работе. Антирейтинг возглавляет Москва и область, а также Петербург и Ленобласть. Интересно, что жители Калининградской области также вошли в «антилидеры» по ощущению стабильности на работе (12 место в рейтинге)...

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди трудоспособного населения России в целом и в регионах СЗФО в частности и выяснила, насколько уверенно сотрудники чувствуют себя на текущем месте работы и опасаются ли они увольнения.

По данным опроса лишь 23% работающих жителей СЗФО (за исключением Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей) считают, что на текущем месте работы им может угрожать увольнение. Ещё 71% подобной угрозы со стороны своего работодателя не чувствуют. Остальные затруднились ответить.

В данном случае жители СЗФО находятся на первом месте по стране по уровню уверенности в своём завтрашнем дне на работе. Антирейтинг возглавляет Москва и область, а также Петербург и Ленобласть. Интересно, что жители Калининградской области также вошли в «антилидеры» по ощущению стабильности на работе (12 место в рейтинге) (наглядно на диаграмме 1).

«Между тем если сравнивать текущие показатели с началом года, видно, что во втором квартале 2022 года (апрель, май, июнь) трудящиеся Северо-Запада стали чуть больше бояться потерять работу. Так, если в первом квартале года (январь, февраль, март) увольнения опасались лишь 15% опрошенных сотрудников и не видели для себя такого риска 77%, то теперь сильно ситуация изменилась и боятся потерять работу уже 23% местных жителей. Но все же в сравнении с другими регионами СЗФО выглядит более оптимистично», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. По России в целом увольнения в третьем квартале опасаются 31% респондентов, не опасаются – 59% (во первом квартале: 19% и 72% соответственно).

В профессиональном разрезе сильнее остальных чувствуют шаткость своего положения на текущем месте работы представители сферы транспорта, логистики и закупок, а также маркетологи и рекламщики. Меньше других опасаются сокращений представители науки и образования, сотрудники сферы безопасности и рабочий персонал (наглядно на диаграмме 2).