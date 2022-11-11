Работники каких профессий и сфер покидают Россию, а также в какие страны они едут – исследование hh.ru

В список тех, кто уехал из России за последнее время вошли представители ИТ-сектора (19%), работники сферы продаж и обслуживания клиентов (10%), маркетологи и пиарщики (9%), представители строительной сферы и продажи/покупки недвижимости (8%), а также представители инженерных и производственных специальностей (7%) и рабочий персонал (5%) и другие.

Аналитики hh.ru проанализировали, кто из граждан РФ релоцировался за последнее время, разместил или обновил резюме на hh.ru, указав в информации о своём местонахождении новую страну пребывания.

В период с 10 сентября по 10 октября прирост в топ-10 стран для релокации из России составил около 66 тысяч резюме. В топ стран с максимальным абсолютным приростом резюме с указанным гражданством РФ вошли Казахстан (прирост 44 тысяч резюме), Грузия (8,6 тысячи резюме), Узбекистан (4,5 тысячи резюме). Турция (2,9 тысячи резюме) и Кыргызстан (2,8 тысячи резюме).

В список тех, кто уехал из России за последнее время вошли представители ИТ-сектора (19%), работники сферы продаж и обслуживания клиентов (10%), маркетологи и пиарщики (9%), представители строительной сферы и продажи/покупки недвижимости (8%), а также представители инженерных и производственных специальностей (7%) и рабочий персонал (5%) и другие.

Наглядно топ-10 по профессиональным группам с наибольшей долей релокации из России в другие страны за последнее время представлен на таблице.

«В топе тех, кто покинул Россию и указал об этом в информации о себе в своих резюме мы вновь (как и в феврале-марте этого года) видим ИТ-специалистов. Причём данная когорта работников в лидерах по всем странам. Между тем кроме ИТ-работников после 21 сентября в другие страны устремились представители и других профессий, начиная от маркетологов и работников сферы искусства, и заканчивая рабочими, транспортниками и домашним персоналом», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.