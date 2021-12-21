Работники Кольской АЭС – победители конкурса «Энергия молодых - 2021»

Подведены итоги профессионального и творческого конкурса «Энергия молодых-2021», организованного концерном «Росэнергоатом» с целью развития кадрового потенциала молодёжи российских атомных станций.

Представили свои профессиональные и общественные достижения за текущий год, а также ответили на вопросы членов конкурсной комиссии сразу 2 специалиста Кольской АЭС. В номинации «Восходящая звезда» - Михаил Шувалов, лаборант-радиометрист отдела ядерной безопасности и надёжности, нашедший решение и реализовавший проект: «Уменьшение объёма проб трапных баков для проведения гамма-спектрометрического анализа», в результате которого снизился объём низкоативных твердых радиоактивных отходов в 5,6 раза; увеличился ресурс работы спектрометрических комплексов, а также снизились финансовые затраты. В номинации «Молодой лидер» - Александра Морозова, инженер управления информации и общественных связей, которая разработала и запустила кросс-дивизиональный проект «Лига безопасности».

Члены конкурсной комиссии отметили высокий уровень достижений конкурсантов, а также актуальный прикладной характер представленных проектов. По результатам оценок Михаил Шувалов и Александра Морозова заняли вторые места в своих номинациях.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, всего для участия в конкурсе «Энергия молодых» поступили 320 заявок от представителей 15 предприятий электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом». В финальном этапе состоялась очная защита 6-ти финалистов. 3 финалиста в номинации «Восходящая звезда» для сотрудников в возрасте до 30 лет и стажем работы в отрасли менее 3 лет и 3 финалиста в номинации «Молодой лидер», где состязались специалисты атомной станции в возрасте до 35 лет.

«Конкурс даёт шанс нашей талантливой молодежи проявить себя и открывает возможность реализовать их оригинальные идеи. Именно молодые специалисты сейчас становятся движущей силой внедрения передовых технологий и улучшений. Таких сотрудников мы, безусловно, поддерживаем и создаем условия для их творческой самореализации», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

«Энергия молодых» уже третий год проводиться концерном «Росэнергоатом» и предоставляет молодым сотрудникам уникальный шанс заявить о себе не только на уровне дивизиона, но и всей отрасли, а также открывает новые карьерные возможности.

Фото управления информации и общественных связей Кольской АЭС.