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Мурманская область. Арктика (16+)12.04.23 11:30

Работники Кольской АЭС поборются за победу в VII Дивизиональном чемпионате профессионального мастерства «REASkills-2023»

11 участников и 11 экспертов от Кольской атомной станции поборются за честь предприятия в VII дивизиональном чемпионате профессионального мастерства «REASkills-2023», который проходит с 10 по 14 апреля.

Кольскую АЭС также представят два главных эксперта — заместитель начальника отдела радиационной безопасности Виталий Белов по компетенции «Радиационный контроль» и мастер по ремонту отдела радиационной безопасности Александр Коротких по компетенции «Промышленная автоматика». В течение года они разрабатывают конкурсные задания к отборочному туру и к самому чемпионату, полностью курируют весь процесс подготовки и проведения чемпионата по своим компетенциям.

«REASkills-2023» организован по стандартам «WorldSkills» на площадках пяти городов — в Удомле, Балаково, Нововоронеже, Екатеринбурге и Чебоксарах. Мероприятие с участием более 400 человек проходит по 22 компетенциям, новая компетенция этого года — «Цифровое ПСР-предприятие». Впервые в этом году участие в чемпионате принимают сотрудники Запорожской АЭС, научного дивизиона Росатома, ЯОК и АО «Русатом Оверсиз», а также студенты Ивановского государственного энергетического университета имени В.И. Ленина и МИРЭА — Российского технологического университета.

«Кольские атомщики — одни из лидеров движения чемпионатов профессионального мастерства не только в регионе, но и в масштабах отрасли. Мы участвуем в этих соревнованиях с момента их появления — на протяжении семи лет. За эти годы в чемпионатах приняли участие 178 сотрудников КАЭС, завоевав 14 золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых медалей. Подобные конкурсы позволяют совершенствовать свои профессиональные навыки, перенимать и делиться опытом», — отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, работники КАЭС будут отстаивать честь по 8 компетенциям: «Технологические системы энергетических объектов», «Электроника», «Радиационный контроль (дозиметрист)», «Лабораторный химический анализ», «Промышленная автоматика», «Сварочные технологии», «Ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «Электромонтаж».

Победители чемпионата войдут в состав дивизиональной сборной и будут представлять Концерн «Росэнергоатом» на отраслевом чемпионате профессионального мастерства «AtomSkills-2023».

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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