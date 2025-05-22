Работники Кольской АЭС приняли участие в акции «День донора»

20 мая на базе МСЧ №118 ФМБА России прошла акция «День донора». В мероприятии приняли участие 56 полярнозоринцев, в том числе сотрудники Кольской АЭС. Забор крови осуществлялся выездной бригадой Мурманской областной станции переливания крови. Перед процедурой все участники прошли предварительное медицинское обследование.

«Донорство — это важное проявление заботы о ближнем. Мы гордимся тем, что сотрудники Кольской АЭС и жители Полярных Зорь активно участвуют в таких благородных инициативах. Совместными усилиями мы можем оказать значительную поддержку системе здравоохранения и подарить надежду тем, кто в ней нуждается», - прокомментировал заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, благодаря слаженной работе специалистов, за несколько часов было собрано около 20 литров крови — это важный вклад в поддержку системы здравоохранения и спасение жизней.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.