Работники Кольской АЭС приняли участие в акции «Неделя донора «Росатома»

В рамках проекта «Пульсация», организованного Госкорпорацией «Росатом», была проведена акция «День донора», в которой приняли участие 60 полярнозоринцев, в том числе сотрудники Кольской АЭС.

Проект «Пульсация» - добровольческое движение, созданное Дмитрием Баженовым, руководителем проектного офиса госкорпорации «Росатом» в Москве. Идея создать волонтёрское движение Дмитрию пришла после перенесенной трагедии: один из его друзей умер из-за нехватки донорской крови. В 2018 году Дмитрий Баженов запустил проект, который направлен на популяризацию донорства крови среди работников атомной промышленности.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, забор крови осуществлялся выездной бригадой из Мурманской областной станции переливания крови, а местом проведения акции стал Городской Дворец культуры города Полярные Зори.

«Донорство – это здоровый образ жизни, потому что донором может быть только здоровый человек, относящийся не только к своему здоровью ответственно, но и к состоянию здоровья пациента. Среди работников Кольской АЭС есть почётные доноры: Александр Александрович Егоров, Татьяна Михайловна Мельник, Алла Николаевна Шугурова. Всем, кто стал или только планирует прийти в донорство, я желаю крепкого здоровья!» - говорит заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.