Работники Кольской АЭС приняли участие в профориентационном форуме «Возможности Севера» в Оленегорске

В рамках регионального профориентационного форума «Возможности Севера», сотрудники Кольской атомной станции провели занятие для учеников 8-11 классов школ и участников Общероссийского проекта движения детей и молодежи «Движения Первых» на интерактивной площадке «Оленегорского горнопромышленного колледжа».

Специалисты управления коммуникаций Кольской АЭС рассказали в игровой форме о работе самой северной атомной станции Европы, о профессиях в атомной отрасли, где их можно получить и какие знания для этого нужны. Участники форума совершили виртуальную экскурсию по предприятию, а также приняли участие в викторине, посвященной работе Кольской АЭС.

Старшеклассники проявили интерес к темам, касающимся перспектив развития атомной энергетики в регионе, вопросам выбора востребованных в отрасли технических специальностей, карьерным возможностям и стажировкам.

«Кольская АЭС поддерживает профориентационные проекты, реализуемые в нашем регионе. Мы формируем у ребят интерес к науке и производству, способствуя их профессиональному самоопределению. Сейчас уже большое количество старшеклассников планируют обучение в технических вузах, чтобы в перспективе связать свою жизнь с динамично-развивающейся атомной отраслью», – прокомментировал Игорь Кутузов, заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС.

Как отмечает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, профориентационный форум «Возможности Севера» организован проектом «Движение Первых», который направлен на помощь юным северянам в выборе профессии и знакомство с особенностями работы предприятий Мурманской области. В форуме приняло участие более 200 школьников и студенты средних учебных заведений из 13 муниципалитетов.

Диалог с молодёжью – один из ключевых приоритетов государства. Предприятия и организации госсектора также уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, а также школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.