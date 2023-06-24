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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.23 12:00

Работники Кольской АЭС стали бронзовыми призёрами в чемпионате «AtomSkills-2023»

21 июня в Екатеринбурге состоялась торжественная церемония закрытия VIII Отраслевого чемпионата профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» «AtomSkills-2023». Бронзовыми призёрами стали работники отдела радиационной безопасности Кольской АЭС. В компетенции «Радиационный контроль» третье место заняли Николай Лаптев и Виталий Белов, а в компетенции «Электроника» – Виталий Телегин и Андрей Беляков.

«AtomSkills» – это огромная ценность и наше достояние, – считает генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. – Сегодня у него есть два измерения. Первое – отраслевое. Атомщики соревнуются друг с другом по целому ряду компетенций и каждый год показывают, кто лучший по профессии. Это поистине самый крупный корпоративный чемпионат профессионального мастерства в мире. Второе измерение – международное, и сейчас его развитию по поручению Президента РФ придан особый импульс. По понятными причинам мы приостановили работу по участию в движении «WorldSkills», поэтому нужно сделать ещё более качественный международный чемпионат здесь в России и привлечь к его проведению максимальное количество дружественных стран. AtomSkills стал площадкой для отработки подходов к созданию такого чемпионата, а также для привлечения иностранных партнеров к реализации российских проектов за рубежом».

Специалисты Кольской АЭС выступили в четырёх компетенциях: технологические системы энергетических объектов, электроника, радиационный контроль и промышленная автоматика.

«AtomSkills» – ежегодный отраслевой чемпионат рабочих и инженерных профессий атомной отрасли, самый масштабный в России отраслевой чемпионат профессионального мастерства. Организатором выступает Госкорпорация «Росатом». В 2023 году чемпионат приобрел новый международный масштаб и качество. Он собрал около 2000 участников из России, а также Беларуси, Турции, Бангладеш, Узбекистана, Казахстана, Кубы, Боливии, Индии.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, правительство РФ и крупные российские компании продолжают расширять спектр решений по раскрытию потенциала молодых сотрудников. Росатом и его предприятия реализуют программы практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством, развивают наставничество. Молодые специалисты развивают новые полезные навыки, что помогает им в карьерном росте.

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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